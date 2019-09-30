Номинальный директор рассчитывал избежать субсидиарки. Но впаяли по полной

Номинальный руководитель — это человек, который формально является руководителем компании, но на самом деле не руководит. Номинал — марионетка загадочного и таинственного бенефициара.

Номинал несет субсидиарную ответственность, как и реальный руководитель, но суд может освободить номинала от субсидиарки, если тот выдаст реального бенефициара.

Иногда реальные директора пытаются воспользоваться этой возможностью и заявляют, что они номиналы. Но избежать субсидиарной ответственности под этим предлогом удается далеко не всегда, рассказывают «Налоговые адвокаты».

Например, компания поставляла оборудование в школы Пензы и Пензенской области. Налоговая провела проверку, установила, что контрагенты, у которых компания якобы купила оборудование, фиктивны. Были начислены налоги. Компания пошла на банкротство и была признана банкротом.

Налоговая решила, что директор налогоплательщика действовал неосмотрительно и неосторожно, выбрав поставщиками компании, которые явно не могли поставить оборудование. Встал вопрос о субсидиарной ответственности директора.

Директор заявил, что он номинал. Но суд в это не поверил и взыскал с директора все 15 млн руб. Почему суд признал директора реальным?

Даже если руководитель — номинал и принимает ключевые решения по указанию фактического бенефициара, номинальность статуса не означает потерю возможности влиять на компанию. Сама по себе номинальность не освобождает руководителя от обязанности обеспечивать нормальную работу компании.

Директор собственноручно подписывала документы.

Доказательств того, что директор подписал документы против своей воли, под влиянием насилия или угрозы, нет. Нет доказательств того, что кто-то давал указания директору, как действовать.

Какие выводы можно сделать из этого случая? Вероятность признания директора номиналом увеличивается, если директор докажет, что есть фактический бенефициар, который давал директору обязательные для исполнения указания. Указания были обязательны для номинального директора в силу зависимости директора от бенефициара, либо под влиянием насилия или угрозы.

Простое заявление директора, что он подписывал договоры по указанию некоего бенефициара, не доказывает номинальность и, как следствие, не дает шанса уйти от субсидиарной ответственности.

Напоминаем, что сам факт признания директора номиналом тоже от субсидарки сам по себе не освободит; это по усмотрению суда.

А началось все с выездной проверки. Так что если инспекция вдруг начала проявлять лишний интерес к вашей компании, лучше сразу идите к налоговому адвокату.