Fintest1 Банковские программы замечательно исчезают вместе с банками, которые, в свою очередь, исчезают вм... Банковские выписки: печатать или не печатать

Вилен Гарбузов ФНС не сильно лучше мошенников. То два ИНН присвоят и потом пол года бьешься чтобы один аннулиров... Будьте бдительны! Идет рассылка поддельных уведомлений на уплату налогов

Maria_Samohina Это двойное налогообложение по сути. Налог в бюджет и налог банку. Банк гребёт даже больше, чем р... Какие компании больше платят за эквайринг, чем зарабатывают

Старый ворчун В нормальном клиент-банке - меньше минуты за всё, включая выбор периода и т.п.... Банковские выписки: печатать или не печатать

Невоспитанная банковские программы прекрасно выгружают архивы выписок со всеми документами, печатаю только по к... Банковские выписки: печатать или не печатать

scvo70 Именно из за информации в инете и возникают разные споры......Из за неграмотного преподнесения ин... Кто будет заполнять новую СЗВ-ТД — тыжбухгалтер или кадровик?

scvo70 Зарплата и кадровый учет давно ведутся в программах и кадровиками тоже.. В чем проблема для них с... Кто будет заполнять новую СЗВ-ТД — тыжбухгалтер или кадровик?

scvo70 И СЗВ-стаж у нас делает кадровик в ЗиУп. 2 минуты и отчет готов. Проверить и отправить . И в наше... Кто будет заполнять новую СЗВ-ТД — тыжбухгалтер или кадровик?

kotobormot Чтобы не попасться на мошенническую схему, нужно соблюдать несколько правил. Первое — написать за... Как защитить sim-карту от банковских мошенников

scvo70 в законах логики. почему бухи не делают производственные и другие отчеты. оне ж все могуть..отпус... Кто будет заполнять новую СЗВ-ТД — тыжбухгалтер или кадровик?

А365 Я пробовала сохранять в пдф-формате каждую выписку и п/п к ней - эта увлекательная процедура отни... Банковские выписки: печатать или не печатать

Мария Сергеева Ребят, на самом деле печально, какой народ у нас не грамотный((( ... Появился новый способ написания ИНН

Denis90 Печатаем. На всякий пожарный. С нашей цифровой экономикой может быть всё, что угодно.... Банковские выписки: печатать или не печатать