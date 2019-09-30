Будьте бдительны! Идет рассылка поддельных уведомлений на уплату налогов

Физлицам стали массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает ФНС.
Так, в частности, историей о получении подобного послания поделился на своей страничке один из пользователей Фейсбука.
Мужчина получил письмо в конверте с логотипом ФНС.
Фото Дениса Виленского
Однако при попытке уплатить налог, воспользовавшись qr-кодом, сумма оказалась значительно (в разы) выше. Прервав операцию, налогоплательщик зашёл на сайт ФНС и выяснил, что необходимая для оплаты сумма в несколько раз меньше, нежели сумма, указанная в тексте письма, не говоря уже о той, какая должна была списаться после ввода qr-кода.