Проект о новом МРОТ внесли в Госдуму

В 2020 году МРОТ составит 12 130 рублей. Соответствующий законопроект № 802508-7 внесен в Госдуму.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%).

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 млн. работников.

Отмечается, что Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году (к 2019 году) составят 20,9 млрд. рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов и НДФЛ.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 млрд. рублей.