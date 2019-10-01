Отменят одну декларацию по НДФЛ

На федеральном портале опубликован проект по отмене приказа ФНС, которым утверждена декларация 4-НДФЛ.

Кроме того, также отменяется документ, которым утверждена форма уведомления по уплате НДФЛ, рассылаемого предпринимателям на ОСНО.

Необходимость отмены этих приказов возникла в связи с принятием Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Этим законом были отменены три декларации. В их числе — декларация о предполагаемом доходе для ИП на ОСНО по форме 4-НДФЛ.

С 2020 года меняется порядок расчета авансовых платежей у ИП на ОСНО. Теперь эти предприниматели будут считать авансы по НДФЛ исходя из реально полученных доходов, а не от предполагаемых.