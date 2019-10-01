Устаревшие нормы о ККТ отменят

Опубликован проект Постановления Правительства о признании утратившими силу отдельных актов Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что за последние годы законодательство о ККТ претерпело значительные изменения.

Законодательство РФ о применении ККТ – это Федеральный закон № 54-ФЗ, а также принятые в соответствии с ним акты Правительства и ведомственные акты.

Вместе с тем, до настоящего времени не отменены и действуют ранее утвержденные акты, формально не являющиеся актами законодательства РФ о применении ККТ, но устанавливающие обязательные требования к ККТ.

В этой связи предлагается признать утратившими силу ряд решений Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам, как не соответствующих положениям законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

В перечне значатся 27 протоколов заседания ГМЭК с 1994 по 2004 годы.