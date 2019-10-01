Теперь кредиты выдают по-новому и получить их сложнее

С 1 октября по указанию ЦБ банки обязаны рассчитывать для каждого клиента, желающего взять потребительский кредит, уровень долговой нагрузки. Из-за этого получить кредит теперь сложнее и дороже.

Теперь банки будут рассчитывать показатель долговой нагрузки для клиентов, которые пришли за потребкредитом от 10 000 рублей. Банки обязаны учитывать этот показатель в случае увеличения кредитного лимита по кредитной карте, продления срока действия договора кредита и реструктуризации задолженности по кредиту.

Показатель долговой нагрузки показывает, какую часть своих доходов заемщик отдает на выплаты по кредитам. Чем выше нагрузка, тем больше банки будут начислять по таким кредитам надбавку по коэффициенту риска при расчете достаточности капитала. При этом они обязаны учитывать минимальную надбавку в 30 процентных пунктов по кредитам для заемщика, который уже тратит на выплаты по кредиту до половины доходов при полной стоимости кредита до 10%. Максимальную надбавку в 500 процентных пунктов банки будут обязаны учесть при любом показателе долговой нагрузки и полной стоимости кредита выше 35%.

Так остужают пыл граждан, которые рискуют попасть в кредитную кабалу на фоне стагнации доходов.

Чтобы оценивать долговую нагрузку клиента, банк должен будет запросить информацию о всех существующих кредитах и займах клиента из бюро кредитных историй, а также включить в расчет сумму среднемесячного платежа по вновь выдаваемому кредиту. Этот показатель нужно будет соотнести с ежемесячным доходом клиента. Рассчитать ПДН банк обязан не позже пяти дней после получения данных.

Для подтверждения доходов клиенту понадобится справка с места работы или справка с зарплатного счета. У заемщика могут попросить дополнительные подтверждения о доходах, например выписку из Пенсионного фонда. Расчет ПДН также будет влиять на сумму кредита, которую банк сможет предложить клиенту. Если показатель будет слишком высоким для запрошенной суммы кредита, то сумму могут снизить.

После введения ПДН банки станут активнее предлагать клиентам длинные кредиты либо удлинение сроков уже действующих кредитов. И, конечно, можно предсказать, что банки повысят ставки по кредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.