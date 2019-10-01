Будет сложнее оставаться нерезидентом, чтобы избежать НДФЛ

Власти придумали еще один способ пополнить казну за счет НДФЛ.

Минфин решил расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. В частности, планируется сократить срок необходимого пребывания в стране для признания гражданина резидентом.

Это следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с которыми ознакомилось РБК.

Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. Многие предприниматели пользуются этим, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли, отмечал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, одна из причин ужесточения условий — «чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращались».

Теперь минимальный срок пребывания в России сократится вдвое до 90 дней в год — если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом. Но даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Ужесточение правил приведет и к росту споров с другими юрисдикциями по поводу получения преимущественного права на налогообложение. Участятся случаи двойного или даже многократного резидентства, когда Россия наряду с другой страной или даже несколькими странами будут претендовать на налоги одного гражданина, предупреждают экспреты.

Одновременно с ужесточением условий для признания налогового резидентства Минфин предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов, сделав её для всех 13%. Снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу, а уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.