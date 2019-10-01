Налоговики обиделись на «Клерк»

Вчера мы опубликовали обзор переписки налоговиков, которую инспекторы ведут в Телеграмме.
Реакция не заставила себя ждать: налоговики в чате все подчистили, объявили бан клерковцам (на самоме деле, нет), и договорились, что продолжат общаться завуалированными фразами.
Но самое смешное, что инспекторы, которые не в курсе обиды, вчера и сегодня кидают коллегам ссылку на этот обзор. Админ замучался удалять репосты, порицает коллег ненормативной лексикой.
Налоговики, мы затеяли эту историю не для разжигания внутрислужебного конфликта, а для решения ваших и наших (налогоплательщиков) проблем. Не с теми вы боритесь. Нам кажется, эту статью нужно не удалять, а распространять среди начальства. Мы его не боимся.
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