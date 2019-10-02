Фирмы с «обособками» будут по-другому платить НДФЛ

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту нахождения организации, если указанная организация и ее «обособки» имеют местонахождение на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.
Поправки в п.7 ст. 226 НК и п.2 ст. 230 НК внесены Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019.
При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждой «обособки».
Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение года.
Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если изменилось количество обособленных подразделений на территории муниципального образования или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
ФНС уже подготовила бланк соответствующего уведомления. Проект приказа опубликован на федеральном портале.
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