Разве так можно? Какие неналоговые проверки проводят налоговики

Налоговые инспекции, кроме проверки уплаты налогов, занимаются и другими проверками. В частности, проверкой соблюдения кассовой дисциплины и полноты учета выручки. Об этом бизнесмены и бухгалтеры часто забывают и очень удивляются неожиданному требованию документов.

Вот такое обсуждение случилось на днях в Красном уголке бухгалтера.

«Сотрудник ИФНС пришёл в магазин, сунул сотруднику требование о представлении документов!до завтра! И ушёл. Ни доверенность не попросил у продавца, ни печать на нашем требовании не поставил», — написала Светлана.

Что делать? Продавец на требовании расписался. Готовить документы или нет?

В ветке обсуждений были предложения: позвонить в налоговую и узнать, что это было, забить и даже написать жалобу. И только несколько человек вспомнили о том, что налоговая инспекция проводит не только налоговые проверки, но и административные. И на них нормы Налогового кодекса не распространяются. Поэтому сроки предоставления документов по требованию, указанные в НК, как и прочие условия кодекса, в таком случае неприменимы.

Согласно п. 1 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» и п 5.1.7. Положения о Федеральной налоговой службе, налоговики проверяют полноту учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Такая проверка проводится по Административному регламенту , утвержденному приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 133н.

Вручение поручения на проверку под подпись любого работника организации не противоречит регламенту. При этом срок выполнения проверки — не более двух дней с даты предъявления поручения проверяемому лицу. И не стоит путать проверку полноты учета выручки с проверкой применения ККТ — это разные виды проверок, проводящиеся по разным административным регламентам.

Так что автору вопроса в КУБе документы предоставить все-таки придется. Будем надеяться, что причины для административных санкций налоговая не найдет. Впрочем, стоит помнить и о коротком сроке давности по кассовым нарушениям учета выручки — всего два месяца.