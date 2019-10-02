Больше товаров можно будет продавать без ККТ

Планируют расширить ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в газетно-журнальных киосках без применения ККТ.

В список включат безалкогольные прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные бакалейные товары.

Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации.

Срок исполнения поручения — до 1 ноября 2019.

Напомним, согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ можно не применять ККТ при продаже газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50% товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ.

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