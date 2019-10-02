Обрабатывать заявления по имущественным налогам будут по новой схеме

При работе с сообщениями, заявлениями и уведомлениями, по имущественным налогам налоговики будут использовать новую схему. Она направлена письмом ФНС от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@ по нижестоящим инспекциям
В схеме отражены, порядок приема заявления, взаимодействия инспекций, рассмотрения документов, направления ответа заявителю.
В схеме предусмотрены вот такие основания для отказа в приеме документов:
- нарушен формат представления документов или они некорректно оформлены;
- не подтверждены полномочия представителя;
- нет обязательных приложений;
- обнаружены недостоверные сведения (неправильный ИНН, подпись дисквалифицированного лица и т.д.).
Налогоплательщики в обязательном порядке будут проинформированы о результатах рассмотрения их заявлений.
При этом к письму приложены формы рекомендуемых уведомлений и заявлений, поскольку они еще не утверждены приказами ФНС. Утверждено только заявление о льготах для организаций. Напомним, что начиная с налогового периода за 2020 год, отменяются декларации по земельному и транспортному налогу у юридических лиц. Налог будет считать ИФНС по имеющимся у них данным.
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