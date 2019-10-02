Обрабатывать заявления по имущественным налогам будут по новой схеме

При работе с сообщениями, заявлениями и уведомлениями, по имущественным налогам налоговики будут использовать новую схему. Она направлена письмом ФНС от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@ по нижестоящим инспекциям

В схеме отражены, порядок приема заявления, взаимодействия инспекций, рассмотрения документов, направления ответа заявителю.

В схеме предусмотрены вот такие основания для отказа в приеме документов:

нарушен формат представления документов или они некорректно оформлены;

не подтверждены полномочия представителя;

нет обязательных приложений;

обнаружены недостоверные сведения (неправильный ИНН, подпись дисквалифицированного лица и т.д.).

Налогоплательщики в обязательном порядке будут проинформированы о результатах рассмотрения их заявлений.

При этом к письму приложены формы рекомендуемых уведомлений и заявлений, поскольку они еще не утверждены приказами ФНС. Утверждено только заявление о льготах для организаций. Напомним, что начиная с налогового периода за 2020 год, отменяются декларации по земельному и транспортному налогу у юридических лиц. Налог будет считать ИФНС по имеющимся у них данным.