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Обрабатывать заявления по имущественным налогам будут по новой схеме

При работе с сообщениями, заявлениями и уведомлениями, по имущественным налогам налоговики будут использовать новую схему. Она направлена письмом ФНС от  25.09.2019 № БС-4-21/19518@ по нижестоящим инспекциям

В схеме отражены, порядок приема заявления, взаимодействия инспекций, рассмотрения документов, направления ответа заявителю.

В схеме предусмотрены вот такие основания для отказа в приеме документов:

  • нарушен формат представления документов или они некорректно оформлены;
  • не подтверждены полномочия представителя;
  • нет обязательных приложений;
  • обнаружены недостоверные сведения (неправильный ИНН, подпись дисквалифицированного лица и т.д.).

Налогоплательщики в обязательном порядке будут проинформированы о результатах рассмотрения их заявлений.

При этом к письму приложены формы рекомендуемых уведомлений и заявлений, поскольку они еще не утверждены приказами ФНС. Утверждено только заявление о льготах для организаций.  Напомним, что начиная с налогового периода за 2020 год, отменяются декларации по земельному и транспортному налогу у юридических лиц. Налог будет считать ИФНС по имеющимся у них данным.

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