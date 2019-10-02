В массовых возвратах товара налоговики видят схему

Банки совместно с налоговиками ищут сомнительные платежи у обычных компаний. Продажей налички, по мнению ЦБ, занимаются оптово-розничные предприятия. У них больше возможности вывести деньги из-под налогов и сомнительные платежи не так заметны.

Частые отмены и возвраты по кассе опасны проверками. Налоговики думают, что такие возвраты фиктивные, их рисуют, чтобы занизить выручку. Если покупатель решил вернуть товар, пусть предъявит кассовый или товарный чек. Если документ утерян, возьмите заявление об утрате чека. К этим документам можно пришить объяснительную кассира. Всегда правильно оформляйте возврат: пробейте на онлайн-кассе чек с признаком «возврат прихода» для покупателя.

Будет ошибкой выдать наличные, если покупатель расплачивался картой. Этого требует и ЦБ (п. 2 Указания от 07.10.2013 №3073-У), и налоговики проверяют.