Налоговики пришли с выездной проверкой к ИП, который продал несколько квартир

ИП отказался добровольно декларировать и платить налог от продажи квартир, и ИФНС пришлось назначить выездную проверку.

История произошла в Республике Алтай. Налоговики обнаружили, что порядка 8 млн рублей доходов ИП от реализации недвижимого имущества (квартиры) не были включены в налогооблагаемую базу.

Квартиры принадлежали налогоплательщику на праве собственности и использовались в предпринимательской деятельности путем сдачи в аренду физлицам.

Из анализа содержания полученных договоров купли-продажи установлено, что в период с 2016 по 2018 годы реализовано 8 квартир, а сумма неуплаченного по данным сделкам налога в бюджет составила порядка 500 тыс. рублей, сообщает республиканское УФНС.

В рамках ведения открытого диалога с налогоплательщиками, направленного на побуждение к добровольному уточнению ими своих налоговых обязательств, до назначения выездной налоговой проверки индивидуальный предприниматель был приглашен на комиссию по легализации налоговой базы, на которой ему были представлены выявленные нарушения и установленные доказательства.

Между тем ИП не отреагировал на действия налогового органа, в связи с чем, в отношении данного налогоплательщика назначена выездная налоговая проверка. По её результатам предпринимателю будет предъявлен не только налог к уплате, но и соответствующие пени и штрафные санкции.

Учитывая возможные негативные последствия такой проверки, налогоплательщикам стоит систематически самостоятельно оценивать налоговые риски, своевременно уточнять свои налоговые обязательства, а также отражать доходы от реализации имущества, используемого в предпринимательской деятельности, настоятельно рекомендуют налоговики.