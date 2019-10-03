При некоторых займах надо применять ККТ

В каких случаях при получении процентов от физического лица по договору займа применяется ККТ? Ответ на этот вопрос дали налоговики УФНС Москвы в письме № 17-26/2/199220@ от 25.09.2019.

Применять кассовую технику надо при получении или погашении займов для оплаты товаров, работ или услуг, в том числе при получении от заемщика процентов по займу. Причем неважно, наличные или безналичные расчеты при этом происходят.

Кассовый чек выдается (направляется) заемщику в момент такого расчета. В кассовом чеке реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212) должен принимать значение «15 — внереализационный доход».

При этом налоговики обращают внимание на то, что если в составе чека реквизит «предмет расчета» (тег 1059) содержит реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212), имеющий значение «15», то такой чек при передаче оператору фискальных данных в электронной форме в реквизите «наименование предмета расчета» (тег 1030) должен содержать одно из значений от «1» до «25», указанных в таблице 29.1, в частности значение «6 — доход в виде процентов, полученных по договорам займа и другим долговым обязательствам».

Не знаете, надо или не надо применять ККТ? Посмотрите таблицу по непростым ситуациям.