Когда надо или не надо применять онлайн-кассы: таблица по непростым ситуациям

Переход на онлайн-ККТ закончен. Это эпохальное событие произошло 1 июля 2019 года. Однако вопросов о применении ККТ в той или иной ситуации меньше не становится. Наиболее сложные случаи мы собрали в таблицу.
|Ситуация
|Пояснения
|Поступление оплаты за товары, работы, услуги (чек на доход)1
|1
|Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету
|ККТ применяется вне зависимости от того, каким образом физлицо заплатило. Даже если это была оплата через операциониста в банке
|2
|Получение наличной оплаты (или картой при её предъявлении) от физлиц за услуги
|Можно применять электронные БСО или обычную онлайн-ККТ
|3
|Получение оплаты от организаций (ИП) по безналичному расчету за товары, работы, услуги (в том числе авансы)
|Применять ККТ не надо. Исключение: оплата картой при её предъявлении. Т.е. когда карта проводится через терминал в магазине (офисе) продавца
|4
|Получение оплаты от организаций (ИП) наличными средствами (или картой при её предъявлении)
С 1 июля 2019 года в чеке должны быть новые обязательные реквизиты (ИНН и наименование покупателя).
Однако если товар покупает подотчетник, таких реквизитов может не быть.
|5
|Получение оплаты ТСЖ, ТСН, СНТ, ЖСК и т.п. за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности
ККТ применяется только при наличной оплате или оплатой картой при её предъявлении.
Письмо Минфина от 05.07.2019 № 01-02-04/03-49678
|6
|Получение платы ТСЖ, ТСН, СНТ, ЖСК и т.п. за коммунальные услуги от собственников, не являющихся их членами
|7
|Оплата образовательных услуг, услуг в сфере физкультуры и спорта, услуг культурных учреждений (клубы, дома культуры и т.п)
ККТ применяется только при наличной оплате или оплатой картой при её предъявлении.
Однако ИП обязаны ККТ применять даже при безналичной оплате Письмо ФНС России от 25.07.2019 № ЕД-3-20/6923@
|8
|Продажа ИП театральных билетов и абонементов государственных театров с рук или лотка
|При продаже билетов через Интернет ККТ применять придется
|9
|Возврат физлицу предоплаты (авансов) по договору
|Чек на расход, вне зависимости от того, как была получена оплата и произведен возврат
|10
|Возврат предоплаты (авансов) организациям/ИП
|ККТ не применяется, если расчет безналичный
|Займы
|11
|Выдача и возврата займов организациям (ИП) в безналичном виде
|ККТ не применяется
|12
|Выдача займа физлицу (в том числе учредителю) на покупку товаров, работ, услуг
|Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
|13
|Возврат займа от физлица (в том числе учредителя), выданного на покупку товаров, работ, услуг
|Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
|Оплата расходов
|14
|Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету
|Применять ККТ не надо. Письмо ФНС № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018 г., письмо Минфина № 03-01-15/52265 от 25.07.2018 г.
|15
|Выплата физлицу по договору ГПХ за оказанные услуги, выполненные работы.
|16
|Оплата за приобретенный товар у физлиц за наличные или по безналичному расчету
|17
|Оплата за приобретенный товар у организаций/ИП за наличный расчет
|Применять ККТ не надо
|Прочее
|18
|Выдача сотруднику подотчет или возврат подотчетных денег (как в наличном, так и безналичном виде)
|Это не расчет за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ. Письмо Минфина от 08.02.2019 № 03-01-15/7892
|19
|Удержание из зарллаты стоимости товаров проданных работнику
|ККТ применяется, кроме выплаты зарплаты в натуральном виде. Письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@
|20
|Удержание из зарплаты работника компенсации затрат работодателя (например, оплата питания, стоимость трудовой книжки)
|ККТ не применяется. Письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@
|21
|Взаимозачет по договору с физическим лицом
|ККТ применяется
|22
|Взаимозачет по договору с организацией/ИП
|Единодушного мнения нет. Подробности в статье
|23
|Выплата комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) за проданный товар или за иные совершенные действия
|Это не расчет между сторонами за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ
1 ИП, применяющие ПСН, могут не применять ККТ бессрочно, за исключением предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК. Кроме того, ИП не имеющие работников, могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года, если оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства.