Когда надо или не надо применять онлайн-кассы: таблица по непростым ситуациям

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isamarai магазины не будут обязывать выдавать. это только по желанию. но магазинам может быть выгодно выда... Клиенты Сбербанка уже могут снимать наличные через кассу в магазине

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Чалдон заработать на комиссии за выдачу, заработать на продаже (надо что-то еще купить), меньше сумму ин... Клиенты Сбербанка уже могут снимать наличные через кассу в магазине

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Natali Kr Я чегой-то не поняла - это рекламная статья чего? Пенсионного фонда что ли?.....В следующий раз ... Как уволиться, если работаешь неофициально

Natali Kr Лучше бы разрешили отпускные выдавать в течение 3-х дней после подачи заявления. А не за три дня... С 1 октября меньше волокиты при оформлении отпуска работникам. Два новых правила

Gvozdi4ca нас готовят к тому, что ЭЦП будет только налоговая выдавать и наступит всеобщее счастье.ну да. с ... За компании массово шлют «неизвестно откуда взявшиеся» декларации

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