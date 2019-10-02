Как избежать уголовной ответственности за неуплату налогов, если деньги есть

Иногда очень надо направить доходы мимо своего расчетного счета, чтобы деньги не взыскали налоговики. Преступления в этом нет при важном условии: действия руководителя помогли спасти бизнес и защитить людей.

К директору не будут применять уголовное наказание, если он не платил налоги по уважительным причинам. Это подтвердил Верховный суд в свежем обзоре практики применения главы 8 УК об обстоятельствах, исключающих преступность деяния.

Ситуация следующая. Руководителя признали виновным в неуплате налогов (ст. 199.2 УК). Ранее он попросил налоговиков о рассрочке, но инспекция не только отказала, но и заблокировала компании расчетный счет. Чтобы бизнес остался работоспособным, директор попросил аффилированных партнеров не перечислять деньги на счета компании, а напрямую гасить ее долги перед работниками и поставщиками.

Тогда инспекторы обвинили руководителя в сокрытии доходов. Но он в суде смог доказать, что действовал в пределах крайней необходимости (ст. 39 УК). И хотел поддержать бесперебойный производственный цикл, остановка которого могла привести к масштабной техногенной аварии (постановление Свердловского областного суда от 14.12.2017 № 22–8028/2017).