Какую личную информацию спрашивают у бухгалтера при приеме на работу

И что вообще еще спрашивают.
Наталья в Красном уголке бухгалтера делится: была на собеседовании в одной фирме, первый круг с hr, не госкомпания. Сунули анкету заполнять, которая сбила меня с ног, надо было указать свой адрес проживания, принадлежит ли мне это проживание или нет, какая у меня марка авто, год выпуска и номер машины. Это персональные данные?
Коллеги тоже делились мыслями:
Ичары отрабатывают зарплату. Надо же как- то доказать , что ты нужен очень.
— Наталья
Еще какие персональные. Можно писать телегу в Роскомнадзор.
— Надежда
Вопросы эти задаются, как правило, в нестабильных компаниях. То есть у компании проблемы по своевременной выплате зарплаты. Если у вас арендное жильё, кредиты и прочие долговые обязательства, то не надо компании такое «счастье».
— Надежда
Раз не дали подписать согласие, то компания по меньшей мере - вызывает вопросы. А вопросы в анкете для СБ могут быть любыми, компания исходит из своих рисков. Если Вы указываете одно авто, а де-факто числится другое, то будут вопросы.
— Ольга
Или как вариант: наберут тех, у кого кредит, ипотека, съемное жилье, а потом можно требовать сверхурочной работы, задерживать ЗП, типа куда он денется - у него же кредит. Человек, имеющий жилье и не имеющий кредитов, да еще и удачно замужняя - страшный сон для тирана-работодателя...И опытом:
— Пенелопа
15 лет назад я отказалась проходить первый тест после второго вопроса из 150(!!!): "Бывают ли у Вас понОсы?". Вакансия была "Бухгалтер" обособленного подразделения холдинга в Новосибирске. Бухгалтерский тест, кстати, прошла, но им очень нужен был первый. Даже не рассматривали мою кандидатуру.
— Галина
Меня спрашивали об отношениях в семье
— Алла
Обычная анкета. Проверяют сотрудника до. А то возьмешь кассиром прекрасную девушку, а у нее условный срок по воровской статье. Не шутка, реальный случай. Не понимаю, чего марку машины скрывать-то? В чем великая тайна? Марка автомобиля что-то рассказывает о человеке также, как и собственность/аренда квартиры и т.п. Дело хозяйское: не хотите - не заполняйте, значит и работа не особо нужна. Я и не такие анкеты заполняла, может от должности зависит?
— Марфа
Это уже нормальная практика в организациях, иногда такие сюрпризы всплывают, а человека уже к работе и инфе допустили. Тем более главбух! Авто и прочее говорит о положении специалиста: он будет в работу погружен или с ума сходить о просроченной ипотеке (точно не стабильный работник).
— Elena
Никогда такого не попадалось. Я бы и не дала такие данные. Зато один ейчар на собеседовании мне сказала: у нас обязательное условие - необходимо пройти полиграф. Это один из этапов собеседования: «без согласия на полиграф мы кандидатов даже не рассматриваем». Тут у меня был шок, естественно разговор дальше не пошёл.
— Anastasiya
Мне давали анкету, где надо было написать все заграничные поездки, даты, сроки и куда.
— Светлана
А ко мне после успешного собеседования в гости служба безопасности приехала, так сказать посмотреть, как я живу...И ностальгировали:
— Елена
Н-да, чего только не бывает на собеседованиях. Помнится, в 90-ых массово жаловались, что ноги нужны бухгалтеру подлиннее. Времена меняются, а шиза гендира остаётся.
— Irina
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