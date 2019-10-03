Какую личную информацию спрашивают у бухгалтера при приеме на работу

И что вообще еще спрашивают.

Наталья в Красном уголке бухгалтера делится: была на собеседовании в одной фирме, первый круг с hr, не госкомпания. Сунули анкету заполнять, которая сбила меня с ног, надо было указать свой адрес проживания, принадлежит ли мне это проживание или нет, какая у меня марка авто, год выпуска и номер машины. Это персональные данные?

Коллеги тоже делились мыслями:

И опытом:

И ностальгировали:

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).