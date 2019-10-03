Где появятся налоговые каникулы для малых отелей и гостевых домов

В Крыму введут налоговые каникулы для малых отелей и гостевых домов. Об этом сегодня сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

Такая возможность появилась потому, что в Налоговый кодекс были внесены поправки (как раз по просьбе властей Крыма), дающие право регионам устанавливать ставку УСН 0 % для вновь зарегистрированных ИП при оказании услуг по временному проживанию. Сейчас они могут устанавливаться только для предпринимательской деятельности в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Таким образом, под нулевую ставку налога попадут не все гостевые дома и мини-отели, а только принадлежащие физлицам, которые зарегистрируются как ИП и перейдут на УСН. И тогда они получат право на протяжении двух налоговых периодов не платить налог. Однако, заметим, что при этом ИП все равно придется платить страховые взносы (свыше 40 тыс в 2020 году). Так что вряд ли эта инициатива властей Крыма побудит активно выходить из тени владельцев мест проживания на побережье.

Об остальных налоговых изменениях можно узнать в статье «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».