Компаниям приходит новое бредовое требование ФНС

Налоговики продолжают сравнивать теплое с мягким и требовать пояснения, почему оно такое разное. Очередной перл обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

Александр поделился требованием

Стоит ли предоставлять документы по такому требованию или просто пояснить, как считается выручка, спрашивает автор темы?

«А у них до сих пор методология на уровне: вот в левом кармане деньги, что я у Васи взял авансом, а в правом — что у Елены Петровны. И тратить Васины деньги на нужды Елены Петровны нельзя, а то запутаюсь и концы не сведу», — ёрничает Верещагин Сергей .

С удивительными требованиями налоговиков сталкивались многие бухгалтеры. Вот что пишет Марина

«Такие перлы — это уже классика. Они, когда прочесывают р/с, иногда присылают требования на неотражение в декларации НДС с авансов, если видят в назначении платежа волшебное слово "частичная оплата"».

Бухгалтеры уверены, что налоговики и не пытаются ничего понять и проанализировать:

«Их задача — ИБД (имитация бурной деятельности), ведь как хорошо: расхождения есть, требование есть, ответ будет, и делать ничего не надо, и налоговое правонарушение предотвратили», — объясняет Анна.

Однако, если же спросить налоговых инспекторов, зачем сравнивать несравнимое, скорее всего мы услышим «это не мы, это программа». А думать и знать нормативку при наличии программы, вероятно не обязательно.