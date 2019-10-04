Дешевый компьютер идет в расходы по УСН как материал

В состав ОС при УСН входит имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Если фирма купила компьютер на сумму менее 100 000 рублей, он не может учитываться в качестве объекта основных средств.
Подпунктом 5 пункта 1 статьи 346.16 НК установлено, что налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на сумму материальных расходов.
Таким образом налогоплательщик УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, может учитывать стоимость комплектующих компьютера в составе материальных расходов.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/69903 от 11.09.2019.
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