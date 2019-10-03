Минфин проиграл в суде простому мужику 2 млн рублей

Минфин должен заплатить больше 2 млн рублей Александру Снегиреву и его жене, которые с найденного на своем участке клада получили шиш. Сегодня Курский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Курска о взыскании денег с Минфина.
Семья из Курска нашла в своем частном доме клад — 260 золотых монет дореволюционной чеканки. Так называемые «николаевские червонцы» люди добровольно сдали в полицию. Монеты хранились в комнате вещественных доказательств городского УМВД, после в опечатанной коробке были отправлены в Гохран при Минфине РФ. Там коробку вскрыли, однако внутри вместо золотых монет лежали три гаечных ключа и степлер. По факту хищения клада возбудили уголовное дело. Следствию так и не удалось установить преступников, а судьба золота неизвестна.
Золото потерялось, и семье Снегиревых никто не собирался выплачивать положенную компенсацию. Люди пошли в суд. Выиграли, но министерство пыталось оспорить решение районного суда. Областной суд сказал: все законно.
Теперь семье придется ждать перевод денег, если Минфин добровольно исполнит решение суда. Или выбивать 2 миллиона 152 тысячи 84 рубля через приставов.
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