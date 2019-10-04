Сколько платить сотрудникам за вредность

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК.

Так, в соответствии со статьей 147 ТК оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, класс 4) устанавливается в повышенном размере.

Трудовым кодексом непосредственно установлен минимальный размер повышенной оплаты труда — 4 % тарифной ставки (оклада), при этом максимальный предел не установлен.

Вместе с тем в соответствии со статьей 219 ТК работодатель может предоставлять конкретным работникам повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.

Кроме того, в колдоговоре могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме № 15-1/ООГ-1867 от 21.08.2019.