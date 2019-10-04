Клерк.Ру

Сколько платить сотрудникам за вредность

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК.

Так, в соответствии со статьей 147 ТК оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, класс 4) устанавливается в повышенном размере.

Трудовым кодексом непосредственно установлен минимальный размер повышенной оплаты труда — 4 % тарифной ставки (оклада), при этом максимальный предел не установлен.

Вместе с тем в соответствии со статьей 219 ТК работодатель может предоставлять конкретным работникам повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.

Кроме того, в колдоговоре могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме № 15-1/ООГ-1867 от 21.08.2019.

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ