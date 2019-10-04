Три особенных правила оформления внутренних совместителей

Внутреннее совместительство должно быть оформлено отдельным трудовым договором и приказом о приеме на работу. В них необходимо указать, что работник принят по совместительству.

Поскольку режим работы и времени отдыха совместителя отличается от общих правил, действующих в организации, его также необходимо согласовать в трудовом договоре.

Что касается присвоения табельного номера, то нормативными актами этот вопрос не урегулирован. В связи с этим нет обязанности присваивать отдельный табельный номер внутренним совместителям.

При этом рекомендуется придерживаться следующего: в случае если работа по совместительству и работа по основному месту работы выполняются в одном структурном подразделении, присваивать работнику один и тот же табельный номер; если подразделения разные — два табельных номера.

Такие рекомендации дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».