Сбербанк не будет ничего компенсировать клиентам, чьи данные слили в Сеть

Сбербанк не планирует выплачивать компенсации клиентам, данные которых были украдены. Людям просто выпустят новые карты, заявил представитель финансовой организации.

Банк отрицает хакерскую атаку и винит в случившемся одного из сотрудников, у которого были права администратора базы. По одной версии человек мог сфотографировать экран компьютера, по другой — разобрать системный блок и вынести жесткий диск.

Банк разъясняет, что пострадавших — 200 человек, все они заключили договоры в Уральском банке Сбербанка. Про 60 млн речи идти не может, хотя бы потому что выпущенных Сбербанком карт всего 40 млн, и больше половины из них неактивны.

Утечка коснулась только кредитных карт и не затронула ни зарплатные, ни социальные. Угрозы средствам клиентов нет.