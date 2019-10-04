Цена счастья. Какая зарплата радует нас

Люди назвали размер зарплаты для полного счастья.
По результатам опроса исследовательского центра портала SuperJob среднестатистическому человеку нужно зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, передает ТАСС.
У мужчин запрос выше, им для счастья нужна 181 тысяча рублей в месяц, а женщинам почти на треть меньше — 138 тысяч рублей в месяц. Традиционно цифры разнятся от региона к региону.
Самые высокие ожидания по зарплатам москвичей (212 тысяч рублей), жителей Владивостока (205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей). Скромнее мечты в Липецке (124 тысячи рублей), Кирове (120 тысяч рублей) и Оренбурге (115 тысяч рублей).
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