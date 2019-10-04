В Росреестре технический сбой

Уже около месяца в подмосковном Росреестре длится технический сбой. Как пишет Business FM, из системы пропадают заявки, выписки из ЕГРН приходят неполные, а некоторым не везет особо, и оформление сделок затягивается на недели.

Между тем в самом ведомстве заявляют о незначительных технических проблемах, которые уже устранены.

Посредники, однако, говорят, что в подмосковном Росреестре все по-прежнему висит и гарантировать сроки оформления сделок они не могут.

В чем именно заключались технические неполадки, Росреестр не уточняет. Но участники рынка говорят, что это может быть продолжением истории с прошлогодним августовским сбоем. Его причиной называли проблемы с софтом в центре обработки данных «Ростелекома», которым пользуется Росреестр.

По неофициальной информации, имеются проблемы с модулем ввода документов в базу, которые продлятся до декабря.