Кто работает с самозанятыми? Схему прикроют

Власти подумывают ограничить список профессий для самозанятых. Об этом сказал парламентских слушаниях в Совете Федерации первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — цитирует Силуанова газета «Ведомости».

Сейчас в законе нет перечня профессий, которыми могут заниматься самозанятые, но есть запреты. Например, не может стать самозанятым человек, торгующий покупными товарами. По словам Силуанова, из-за отсутствия конкретного перечня существуют риски ухода от налогов.

«Целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — сообщил он.

По словам Силуанова, появление такого перечня необходимое условие для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых.