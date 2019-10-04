Бизнес до сих пор лихорадят рейдерские захваты по сценарию из 90-х

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение. В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили. "Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", - сказал сотрудник корреспонденту агентства.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс" высказал предположение, что инцидент связан с конфликтом собственников предприятия, который "неожиданно для всех вылился в острую фазу".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка. Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской. Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.