Пилотный проект для самозанятых закрывают

С налога для самозанятых граждан снимут условие пилотного, то есть экспериментального проекта. Вместо этого льготный режим распространят по всем регионам страны. Но изменятся правила.

Совет Федерации предложил распространить налог на самозанятых на всю Россию, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В качестве самозанятых на сегодня зарегистрировались уже около 200 тысяч человек. Люди выражают заинтересованность, а потому специальный налог на доходы себя оправдал.

Матвиенко предлагает не затягивать с решением вопроса и ввести налог повсеместно с нового 2020 года.

Сейчас налоговый режим для самозанятых действует только в четырех регионах — Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Но Минфин собирается утвердить список профессий, по которым льготный режим в 4% применять будет нельзя.