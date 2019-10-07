Как учитывать в расходах ОС дешевле 100 тыс. рублей

Компания приобретает основные средства стоимостью от 40 до 100 тысяч рублей. Можно ли их амортизировать?

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Стоимость неамортизируемого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

В целях списания стоимости такого имущества в течение более одного отчетного периода налогоплательщик вправе самостоятельно определить порядок признания материальных расходов в виде стоимости такого имущества с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных показателей.

Таким образом, в целых налогообложения прибыли налогоплательщик вправе списывать стоимость (затраты на приобретение) имущества, не являющегося амортизированным, в течение более одного отчетного периода в порядке, определенном им самостоятельно с учетом срока использования такого имущества или иных экономически обоснованных показателей. При этом указанный порядок должен быть закреплен в учетной политике для целей налогообложения.

Вместе с тем объекты основных средств первоначальной стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей не являются амортизируемым имуществом для целей налогообложения прибыли организаций, следовательно, в налоговом учете по таким объектам амортизация не начисляется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-05/70487 от 13.09.2019.