Чем регламентируются надбавки за вахтовый метод работы

Согласно статье 302 ТК лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам федеральных госорганов и федеральных госучреждений устанавливается постановлением Правительства от 03.02.2005 № 51.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в государственных органах субъектов РФ, госучреждениях субъектов РФ, органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами органов госвласти субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы у других работодателей устанавливаются колдоговором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.

Такие разъяснения дает Минтруд № 14-1/ООГ-5862 от 19.08.2019.