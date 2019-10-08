Как учитывать доходы от санкций за нарушение договорных обязательств

Согласно статье 317 НК при определении внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба налогоплательщики отражают причитающиеся суммы в соответствии с условиями договора.

В случае если условиями договора не установлен размер штрафных санкций или возмещения убытков, у налогоплательщика-получателя не возникает обязанности для начисления внереализационных доходов по этому виду доходов.

При взыскании долга в судебном порядке обязанность по начислению этого внереализационного дохода у налогоплательщика возникает на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Указанное относится как к суммам, определенным судом на дату принятия судебного решения, так и к суммам, которые рассчитываются на основании судебного решения и подлежат взысканию после его принятия.

Датой получения доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК является дата признания их должником либо дата вступления в законную силу решения суда.

Учитывая указанное, доходы налогоплательщика в части установленной судом суммы санкций, подлежащих уплате должником, признаются на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Доходы в виде суммы санкций со дня принятия судом соответствующего решения до момента фактического погашения долга, подлежащие уплате на основании данного решения суда, учитываются для целей налогообложения прибыли на конец соответствующего отчетного периода (налогового периода) или на дату фактического погашения долга — в зависимости от того, какое событие произошло ранее.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/74141 от 26.09.2019.