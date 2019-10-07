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Стало известно, как изменится порядок штрафов за СЗВ-М

Опубликован текст проекта с поправками в ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, которая, в том числе, регламентирует порядок ответственности страхователей.

Сейчас ПФР за просрочку со сдачей СЗВ-М выписывает штраф, но взыскать его принудительно может только через суд.

Между тем суды завалены подобными заявлениями о выдаче судебного приказа. Порой речь идет о небольших суммах штрафа.

Этот порядок поменяют.

Предусматривается, что территориальные органы ПФР обращаются в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций только после того, как общая сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию, превысит 3 000 рублей.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате штрафа, учитываемого ПФР при расчете общей суммы штрафов, подлежащих взысканию со страхователя, такая сумма штрафа не превысила 3 000 рублей, ПФР обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.

Предлагаемое законопроектом суммирование размеров финансовых санкций исключает как необходимость обращения ПФР в суд по каждой незначительной сумме финансовых санкций, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю.

Предложенный механизм позволит сократить трудозатраты судов и ПФР, а также расходы на мероприятия по взысканию указанных платежей, говорится в пояснительной записке.

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