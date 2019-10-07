Увольняясь, верните работодателю обмылок

Недавно мы рассказывали историю о жалобе сотрудников в Роструд по поводу консистенции моющего средства.

Сегодня вновь другая история из «мыльной саги». В этот раз в Роструд обратился уже работодатель, у которого мыло, фигурально выражаясь, выскальзывает прямо из рук.

В соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются в том числе смывающие или обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами.

Работодатель ежемесячно исправно осуществляет выдачу работнику туалетного мыла по нормам, предусмотренным действующим законодательством.

Однако сложилась такая ситуация, что работник, получив положенное мыло, решил уволиться, не отработав полный месяц. Работодатель требует вернуть ему мыло назад! Как говорится, за него же деньги плачены.

Со своей проблемой работодатель обратился на портал Роструда.

Однако ответ трудинспекторов вряд ли обрадовал работодателя. Роструд пояснил, что в этой ситуации работник вправе, а не обязан возвратить неиспользованные средства индивидуальной защиты, так как мог их использовать при работе.