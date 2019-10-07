Личная карточка Т-2: оптимальные способы ведения

Большинство бухгалтеров заполняют личную карточку Т-2 в программе, и распечатывают ее либо при увольнении, либо при приеме сотрудника.

Это мы выяснили в ходе опроса на нашем сайте.

Между тем кадровики задали вопрос Роструду по заполнения личных карточек. Речь шла о «полуавтоматическом» способе, когда Т-2 формируется в программе, распечатывается при приеме сотрудника, а в процессе трудовой деятельности в нее вписывать данные от руки шариковой ручкой: переводы, оформленный отпуск и т.д. https://онлайнинспекция.рф/questions/view/114260

Роструд ответил, что с 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению.

Вместе с тем если вы их применяете, то вы можете вести личные карточки работников в электронном виде, а для проставления подписей — их распечатывать или вести личные карточки работников частично при помощи компьютера, а частично рукописно.

Еще один вопрос касался обязанности составления карточки Т-2 на внутреннего совместителя. Роструд ответил, что на такого работника нужна отдельная личная карточка Т-2, поскольку внутренний совместитель принимается на работу по отдельному трудовому договору (трудовому договору по совместительству) и является работником наравне с работниками, которые приняты по основному