Яжемать сама выбирает себе график работы. Работодатель подчиняется молча

На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» за консультацией обратилась работница, имеющая ребенка.

Ребенок часто более и маме стало некомфортно работать каждый день по 8 часов. Она обратилась к работодателю с просьбой перевести ее на 0,75 ставки.

Однако работодателя такая перспектива не обрадовала. Руководитель предложил сотруднице свой вариант нового графика работы, который женщине с маленьким ребенком оказался неудобен.

Роструд разъяснил, что действия работодателя неправомерны. Если у сотрудницы есть ребенок в возрасте до 14 лет, то она имеете право на перевод на работу в режиме неполного рабочего времени по тому графику работы, который ей будет удобен.

Отказать сотруднице в таком переводе работодатель не вправе.

Трудинспекторы ссылаются на ст. 92 ТК, согласно которой работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.