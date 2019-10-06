Появились подробности о пенсии, на которую мы будем копить сами

Депутаты начинают работать над проектом негосударственного пенсионного обеспечения. В течение года планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии, пишут "Известия".

В среду пройдет заседание рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы. Парламент сформирует комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию, сообщил глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов.

Депутаты действуют в двух направлениях. Первое — внесение изменений в существующие законы о НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Они должны стать реальным институтом, который позволит людям рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег. Другими словами, введут новые правила, чтобы мы начали доверять фондам, которые себя дискредитировали.

Второе направление законотворческой работы на ближайший год — разработка механизмов, которые мотивировали бы людей самостоятельно копить на пенсию. Одна из мер — государственное гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам НПО, как сейчас это предусмотрено для накоплений в рамках ОПС (если что-то происходит с фондом, государство компенсирует сумму взносов).

На заседании рабочей группы в среду обсудят и предложения, которые разработали обе пенсионные СРО. Так, АНПФ предложила увеличить предельную базу для начисления налогового вычета при НПО со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Налоговый вычет в случае повышения составит 52 тыс. рублей (сейчас его максимальный размер — 15,6 тыс. рублей). Аналогичное предложение есть и у НАПФ. В части налогового стимулирования ассоциация разработала еще несколько инициатив. Например, освободить от НДФЛ выплаты негосударственной пенсии, сформированной за счет взноса работодателя. Также предлагается поступать и в отношении пенсионных взносов по договорам НПО в пользу граждан, которые на момент выхода на отдых какое-то время (например, не менее пяти лет) непрерывно проработали на одном месте.

В среду Минфин и ЦБ расскажут, что думают о предложениях СРО. А вот минфиновский ГПП (гарантированный пенсионный продукт) обсуждать в среду не будут. Так или иначе все рассмотренные предложения позднее лягут в основую новых пенсионных правил.