«Билайн» сообщил об утечке данных миллионов клиентов

В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз — оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.

База содержит 8,7 млн записей, пишет «Коммерсантъ». Проверка показала, что данные актуальны — сотрудники «Ъ», у которых подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в базе свое полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.

В пресс-службе «Билайна» сообщили, что провели расследование инцидента. Компания заявила, что утечкв данных была зафиксирована два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные«. Тем не менее служба безопасности «Билайн» продолжает вести расследование инцидента, заверили в компании.

Украденная база может иметь ценность для мошенников, похищающих средства граждан с помощью социальной инженерии (введение в заблуждение за счет имеющейся информации с целью дальнейшего выяснения у клиента данных, необходимых для хищения его средств, в частности полного номера банковской карты, CVV-кода и др.).