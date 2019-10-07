Какие банки чаще других портят нам кредитную историю

Центробанк за три квартала 2019 года вынес финансовым организациям 47 штрафов за незаконный запрос кредитной истории, узнали «Известия». Больше всего нарушений зафиксировано у «Открытия», выделяются «Уралсиб» и «Райффайзенбанк». Также наказания получили ВТБ, Промсвязьбанк и банк Дом.РФ.

Банки обращаются за кредитными историями, чтобы затем предлагать услуги, — как правило, новые ссуды. Если вы не давали на это разрешение, запросы незаконны. Но пока штрафы составляют символические 30–50 тыс. рублей, банки ничто не останавливает продолжать атаку. Госдума собирается увеличить ответственность.

Кредитные организации навязчиво предлагают займы гражданам, которые никогда к ним не обращались. Перед этим банки без спроса проверяют надежность жертвы в бюро кредитных историй. Если оказывается, что у человека хороший риск-профиль, ему начинают звонить и писать с просьбой взять ссуду. Регулятор проверяет кредитные организации на законность запросов в БКИ, но было бы эффективнее, если бы люди жаловались сами, а они не знают куда.

В банках во всем винят технические сбои. Нарушения произошли в результате ошибки при слиянии баз данных в процессе интеграции розничной сети «Открытия» и Бинбанка, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Открытия». По каждому из 32 правонарушений кредитная организация заплатила штраф в размере 30 тыс. рублей. ВТБ тоже все списывает на техническую ошибку.

Граждане зачастую читают договор невнимательно и не замечают, что дают разрешение. Но и банки злоупотребляют.

Тем временем следить за кредитной историей нужно, хотя бы потому, чтобы вовремя увидеть чужую ссуду, оформленную на свое имя. Банки, которые запрашивают в бюро историю, а потом не выдают ссуду, портят кредитную историю. Ведь кредитный рейтинг человека зависит в том числе от частоты обращений финансовых организаций за банковской историей.

С 31 января 2019 года можно дважды в год бесплатно узнать свою кредитную историю через портал госуслуг. Там же видно, когда и какие банки и МФО запрашивали сведения.