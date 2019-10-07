В каких российских городах самые высокие зарплаты

Самая высокая средняя зарплата в первом полугодии была зафиксирована в Москве. Она составляла 97 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске — 90,6 тысячи.

Соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России рассчитали эксперты агентства РИА Рейтинг.

Результаты показали, что в Москве на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Близкий результат у Южно-Сахалинска — соотношение составляет 3,81.

Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20) со средними зарплатами — 88 тысяч рублей, 75,8 тысячи рублей и 71,6 тысячи рублей соответственно.

Последние места в рейтинге занимают южные города. Пять из них — столицы северокавказских республик.