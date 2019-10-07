Рейтинг зарплат. Где еще зарабатывают как в Москве

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России. Рейтинг возглавляет Москва, средняя заработная плата в которой в 2019 году составила 97 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 3,83 стандартного потребительского набора.

Анализ показал, что в городах с высокими зарплатами цены в основном несколько выше, чем в среднем по России, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

На второй строчке рейтинга расположился Южно-Сахалинск, который совсем немного уступает по уровню зарплат столице. Так, на среднюю зарплату в Южно-Сахалинске (90,6 тыс.) можно купить 3,81 стандартного набора и услуг. Немногим от лидеров рейтинга отстают еще три северных нефтяных города — Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20). Во всех этих городах средняя зарплата выше 80 тыс. рублей. При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск занимают лишь шестое и седьмое места соответственно. По этому показателю их опережают Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск.

В аудсайдерах рейтинга — Шахты, Черкесск и Элиста, здесь средний заработок составляет от 26,4 до 27,1 тысячи рублей.