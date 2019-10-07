Клерк.Ру

Предпринимательница подралась с налоговиками во время кассовой проверки

Хозяйка магазина одежды набросилась на двоих мужчин, которые пришли проверить кассовую дисциплину.

Инцидент произошел на Пятигорском рынке «Лира». В ответ на замечания ревизоров, что в палатке должен работать кассовый аппарат, женщина сначала начала грубить, а после пошла с кулаками, завязалась драка с оскорблениями. Предпринимательница крыла ревизоров отборным матом, а те в ответ угрожали словами: «ты за это ответишь».

Выложенный в Сети ролик получил название «Боевая бизнес-леди дала отпор налоговой».

Мы не знаем, когда было снято видео, и чем закончилась история. Но эмоции неоднозначные. Разделилось мнение и у коллег из Красного уголка бухгалтера. Одни женщину поддерживают, другие осуждают. Но, кажется, самое четкое описание произошедшему звучит так: «Грустно это всё. Уже срывает резьбу у людей от безысходности».

Осторожно: на видео присутствует нецензурная лексика. Если мат для вас неприемлем, лучше посмотрите ролик без звука и почитайте все самое важное про онлайн-кассы.

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