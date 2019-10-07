Власти заговорили об отмене транспортного налога

Новый губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что транспортный налог надо отменить.

Он рассказал, что в ближайшее время планирует выступить с инициативой справедливого регулирования транспортного налога.

«Наши граждане должны платить его пропорционально использованию транспорта и считаю, что транспортный налог постепенно должен быть отменен. Для справедливости достаточно будет акцизного сбора на топливо. Данная инициатива поддержана коллегами-губернаторами и федеральными законодателями», — сказал губернатор.

Примечательно, что ранее как руководитель Росавтодора он резко критиковал инициативы об отмене транспортного налога, с которыми выступали депутаты Госдумы, пишет «Деловой портал».

Да, отмена налога — это выпадающие доходы. И ни один регион добровольно от них не откажется. Как справедливо отметил Роман Старовойт, решение об отмене транспортного налога «может быть принято только на федеральном уровне». Для принятия такого решения нужна политическая воля, отметил Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков.