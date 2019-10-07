Новая уловка мошенников помогла развести двух пенсионерок на 9 млн рублей

Пенсионеров как только не обманывают, чтобы украсть сбережения. Уже предлагали выдуманные пособия из несуществующего департамента социального обеспечения. Теперь звонят на мобильный, и сообщают о выплате компенсации за ранее приобретенные товары.

На днях группа мошенников похитила 9 млн рублей с банковских карт двух московских пенсионерок, объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщинам запудрили мозги и уговорили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. То есть женщины сами сообщили мошенникам CCV и пароли для осуществления перевода. Что произошло, пенсионерки поняли, когда с карты деньги уже списались. У одной так украли 2 млн рублей, у другой свыше 7 миллионов рублей.

Подозреваемых в совершении конкретно этого преступления, уголовный розыск нашел по горячим следам. Двоих подозреваемых суд арестовал, еще двое находятся под подпиской о невыезде.