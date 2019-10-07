Из Сбербанка утекло больше, чем обсуждали?

История с утечкой информации из Сбербанка немного стихла после того, как Герман Греф объявил об окончании расследования. Сбербанк официально подтвердил, что были обнародаваны данные владельцев лишь 200 карт, и средставам клиентов ничего не угрожает. Было известно, что продавец выдал подробную финансовую информацию о кредитной карте и операциях, а теперь канал Баблишко 2.0 опубликовал более детельную информацию.
Список утекших данных у Сбербанка о клиентах:
- ФИО
- Паспорт
- Номер карты
- ОСБ
- Филиал
- Лимит кредита
- Недоисп. лимит
- Ссуда всего
- Ссуда текущая
- Ссуда к погашению
- Превышение лимита
- Просроченная ссуда
- %% текущие бал.
- %% льготные бал.
- %% текущие внебал.
- %% льготные внебал.
- %% к пог. бал.
- %% к пог. внебал.
- %% просроч. бал.
- %% просроч. внебал.
- Инсайдер
- Портфель
- Адрес работы
- Дата опердня
- N договора WAY4
- Место работы
- Дата созд. дог-ра в WAY4
- Дата активиз. д-ра
- Дата закр. д-ра
- Признак закр. д-ра
- Остаток собств. ср-в
- Комис. за обсл.
- Расчетная неустойка
- Срок действ. карты
- Сост. карты по WAY4
- Сост. дог-ра по WAY4
- Номер счета карты
- Дата обр. просроч. по осн. дол.
- Дата обр. просроч. по проц.
- Кат. кач-ва ссуды
- Дата блокирования закрытой карты
- Дата рождения держателя
- Проц. ставка за кредит
- Комиссии за обсл. к погашению
- Дата предстоящего платежа
- Сумма минимального платежа
- Кредитная фабрика
- Тип клиента для учета продаж
- Код кол-ва просрочек (АС СД)
- Почт.индекс (р)
- Регион (р)
- Район (р)
- Город (р)
- Насел.пункт (р)
- Улица (р)
- Дом (р)
- Строение (р)
- Корпус (р)
- Офис (р)
- Квартира (р)
- Код продукта Way4
- Канал продаж
- Агент по прямым продажам
- Уровень загрузки списка
- W4 телефон
- W4 телефон домашний
- W4 телефон мобильный
- СПООБК телефон по месту регистрации
- СПООБК телефон по месту жительства
- СПООБК телефон мобильный
- СПООБК телефон по месту работы
- Признак пользования кредитной линией
- Дата нач. мониторинга задолж. для закр. счета
- Реквизиты перечисления остатка при закр.
- Признак инд.резервирования
- Дата перевода на инд.рез.
- Признак перевода в ГОС безнад.
- Дата перевода в ГОС безнад.
- Кто перевел на спец. резервирование
- Атрибуты резевирования
- Дата заявления на закрытие д-ра
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