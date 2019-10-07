Клерк.Ру

Из Сбербанка утекло больше, чем обсуждали?

История с утечкой информации из Сбербанка немного стихла после того, как Герман Греф объявил об окончании расследования. Сбербанк официально подтвердил, что были обнародаваны данные владельцев лишь 200 карт, и средставам клиентов ничего не угрожает. Было известно, что продавец выдал подробную финансовую информацию о кредитной карте и операциях, а теперь канал Баблишко 2.0 опубликовал более детельную информацию.

Список утекших данных у Сбербанка о клиентах:

  • ФИО
  • Паспорт
  • Номер карты
  • ОСБ
  • Филиал
  • Лимит кредита
  • Недоисп. лимит
  • Ссуда всего
  • Ссуда текущая
  • Ссуда к погашению
  • Превышение лимита
  • Просроченная ссуда
  • %% текущие бал.
  • %% льготные бал.
  • %% текущие внебал.
  • %% льготные внебал.
  • %% к пог. бал.
  • %% к пог. внебал.
  • %% просроч. бал.
  • %% просроч. внебал.
  • Инсайдер
  • Портфель
  • Адрес работы
  • Дата опердня
  • N договора WAY4
  • Место работы
  • Дата созд. дог-ра в WAY4
  • Дата активиз. д-ра
  • Дата закр. д-ра
  • Признак закр. д-ра
  • Остаток собств. ср-в
  • Комис. за обсл.
  • Расчетная неустойка
  • Срок действ. карты
  • Сост. карты по WAY4
  • Сост. дог-ра по WAY4
  • Номер счета карты
  • Дата обр. просроч. по осн. дол.
  • Дата обр. просроч. по проц.
  • Кат. кач-ва ссуды
  • Дата блокирования закрытой карты
  • Дата рождения держателя
  • Проц. ставка за кредит
  • Комиссии за обсл. к погашению
  • Дата предстоящего платежа
  • Сумма минимального платежа
  • Кредитная фабрика
  • Тип клиента для учета продаж
  • Код кол-ва просрочек (АС СД)
  • Почт.индекс (р)
  • Регион (р)
  • Район (р)
  • Город (р)
  • Насел.пункт (р)
  • Улица (р)
  • Дом (р)
  • Строение (р)
  • Корпус (р)
  • Офис (р)
  • Квартира (р)
  • Код продукта Way4
  • Канал продаж
  • Агент по прямым продажам
  • Уровень загрузки списка
  • W4 телефон
  • W4 телефон домашний
  • W4 телефон мобильный
  • СПООБК телефон по месту регистрации
  • СПООБК телефон по месту жительства
  • СПООБК телефон мобильный
  • СПООБК телефон по месту работы
  • Признак пользования кредитной линией
  • Дата нач. мониторинга задолж. для закр. счета
  • Реквизиты перечисления остатка при закр.
  • Признак инд.резервирования
  • Дата перевода на инд.рез.
  • Признак перевода в ГОС безнад.
  • Дата перевода в ГОС безнад.
  • Кто перевел на спец. резервирование
  • Атрибуты резевирования
  • Дата заявления на закрытие д-ра

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