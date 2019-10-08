Как пробивается чек при постоплате товара

Как пробивается чек если оплата происходит позже передачи товара покупателю (т.н. постоплата)? Ответ на этот вопрос дал зам.начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.
Постоплата по сути является предоставлением и погашением займа для оплаты товара и требует применения ККТ. Поэтому при передаче товара покупателю формируется два кассовых чека на два действия. Первый - на дату получения товара покупателем с признаком способа расчета «передача в кредит». Второй — на дату оплаты покупателем полной стоимости товара с признаком способа расчета «оплата кредита». При этом способ оплаты — наличными или электронными средствами — значения не имеет.
Продавец обязан печатать на кассовом чеке признак расчета, его сумму по чеку (БСО), предмет и сумму по чеку (БСО) постоплатой (в кредит). Сведения о предмете расчета дополняются признаком способа расчета, признаком предмета расчета и наименованием предмета расчета. Для случаев постоплаты признак способа расчета может иметь несколько оснований с соответствующими значениями:
- частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (значение реквизита «5», в печатной форме «частичный расчет и кредит»);
- передача предмета расчета без его оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит (значение реквизита «6», в печатной форме «передача в кредит»);
- оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) (значение реквизита «7», в печатной форме «оплата кредита»).
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