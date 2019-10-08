Клерк.Ру

ФНС подключится к нашим соцсетям и приложениям

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоговая служба планирует развивать технологию бесконтактной работы с налогоплательщиками. Об этом рассказал глава ФНС, который сейчас в Ереване на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT).

«Трансформация налоговых органов в цифровые платформы, которые соединены с соцсетями, популярными цифровыми сервисами и другими онлайн-платформами – это следующий шаг в развитии налогового администрирования. Только так мы можем продолжать быть эффективными!» — сказал Мишустин.

Глава ФНС также рассказал о цифровизации налогового администрирования в России. О введении онлайн-касс, которые помогут с 2020 года отменить отчетность по упрощенной системе налогообложения (старая песня, но проекта все нет).

Похвалился перед коллегами Мишустин и приложением для самозанятых, где сумма налога высчитывается автоматически. А сам налог можно оплатить по реквизитам карты или даже оформить автоплатеж.

«Могу заверить вас, что Служба налогов и таможен Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США близко не настолько дружелюбны к пользователям», — отреагировал модератор сессии, обозреватель CNN Ричард Квест.

В рамках Конгресса обсуждаются такие темы, как искусственный интеллект, интернет вещей (IOT), электронная коммерция, а также вопросы кибер-безопасности. У нас на носу — налоговый спам на мобильный и автозаполнение деклараций.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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