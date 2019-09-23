ФНС за компании будет составлять налоговые декларации

Онлайн-кассы встроились в среду бизнес-сообщества без повышения налоговой нагрузки, заявляют налоговики.

Именно новые технологии учета выручки позволяют ввести ряд важных законодательных новаций.

Так, правительством с 2020 года планируется отменить отчетность для налогоплательщиков на УСН (налоговая база — доходы), которые используют онлайн-кассы.

То есть обязанность составления ежеквартальной налоговой отчетности с налогоплательщика будет переложена на налоговые органы.

Применение онлайн-касс сможет минимизировать налоговые проверки налогоплательщиков на отдельных режимах налогообложения. Онлайн-кассы благодаря бесконтактным методам администрирования станут основой для создания качественно новых режимов налогообложения, заявляют в УФНС по Башкирии.

Напомним, ранее замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявлял, что планируется апгрейд УСН, в ходе которого предприниматель в скором времени сможет выбрать «так называемый режим УСН-онлайн».

Добавим, отмену обязанности предоставлять налоговую декларацию налогоплательщикам, применяющим УСН, Минфин анонсировал в Проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Недавно Госдума приняла законопроект с масштабными поправками в НК. Однако норму об отмене деклараций по УСН туда не включили, хотя в заключении Счетной палаты на этот проект такое замечание содержалось.