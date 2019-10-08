Интернет-магазинам облегчили экспорт

Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 содержат нормы, облегчающие розничный онлайн-экспорт россиян через международные маркетплейсы.

Это должно привести к существенному росту онлайн-продаж россиян на международных маркетплейсах, включая eBay и AliExpress, ожидают их представители.

Согласно документу, с апреля 2020 года розничные продавцы, направляющие товары на экспорт, смогут передавать в налоговые органы сведения из декларации на товары в виде реестра в электронной форме.

Налоговая служба будет получать все документы из единой системы с таможенной службой, а в случае необходимости запросит документы непосредственно у экспортера, пишет «Коммерсантъ».

Изменения коснутся онлайн-экспортеров, которые отправляют товары «Почтой России» и экспресс-перевозчиками, и только тех продавцов, которые работают по ОСНО, отмечают эксперты.

Новое регулирование может помочь выводу розничного экспорта из серой зоны, считают участники рынка. "До принятия закона основная масса товаров шла от физических лиц. Для отправителей так было проще — статус юридического лица не только не давал преференций, но и усложнял продажи за рубеж, так как подтвердить нулевой НДС юридическим лицам было крайне сложно«,— поясняет первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.